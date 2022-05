Fir d'Lëtzebuerger ass et déi éischte Kéier, datt sech d'U17-Selektioun iwwer den normale Qualifikatiounsmodus fir d'EM qualifizéiert huet.

Am Futtball fänkt e Méindeg d'U17-Europameeschterschaft mat un. Och Lëtzebuerg ass do mat dobäi. Et ass eréischt fir déi zweete Kéier, datt d'U17-Selektioun bei enger Endphas vun enger EM present ass. 2006 waren d'Lëtzebuerger, als Organisateur vun der Europameeschterschaft, automatesch fir d'Schlussphas qualifizéiert. Et ass awer fir déi éischte Kéier iwwerhaapt, datt ee sech iwwer den normale Qualifikatiounsmodus fir d'EM qualifizéiert huet. An dat ënnert anerem duerch een 2:0-Succès géint England. Dat seet wuel alles iwwer den Niveau vun der FLF-Selektioun aus.

U17-EM am Futtball / Rep. Rich Simon

Zanter e Sonndeg ass d'Ekipp zesummen an haut ass se an Israel geflunn. Fir den U17-Nationaltrainer Mario Mutsch ass et wichteg, datt nieft der physescher Preparatioun am Virfeld och un dat Mentaalt geduecht gouf: Wat elo kënnt, ass alles méi grouss, wéi zum Beispill den Elitentour, dee mir heiheem gespillt hunn oder d'Qualifikatioun an der Belsch. Dat ass och ee mentalen Aspekt fir d'Bouwen, fir ze gesinn, wat eng EM bedeit. Do probéiere mir als Staff, d'Jongen esou gutt wéi méiglech virzebereeden.

Den éischte Géigner vun der U17-Selektioun ass Israel. Vum Pabeier hier ass dat déi Ekipp, wou sécherlech am meeschte fir dem Mario Mutsch seng Jongen dran ass. Den Nationaltrainer wëll awer net alles un dësem Match festmaachen: De Fokus läit elo op Israel, well et den éischte Match ass. Wier et elo Däitschland, da géife mir de Fokus op Däitschland leeën. Mir kucke Match fir Match. Dofir ass Israel elo den éischte Match, wou mir am Training och de Fokus drop leeën.

Fir déi ganz Ekipp ass d'Europameeschterschaft eng grouss Aventure. Dees ass sech och de Kapitän vun der FLF-Selektioun Hugo Luis Afonso bewosst: Et ass professionellen Niveau. Dat hu mir nach ni esou gemaach. Mir mussen eis einfach op d'EM konzentréieren an net dat Ganzt ronderëm mat PCR-Tester a.s.w. Mir mussen hoffen, datt mir alleguerten negativ sinn an d'Spiller an de Staff ganz hunn, fir d'EM ze spillen.

E Méindeg spillt Lëtzebuerg géint Israel, nächsten Donneschdeg ass dann Däitschland de Géigner an e Sonndeg an enger Woch ass géint Italien de leschte Match an der Gruppephas vun de jonke Lëtzebuerger.

Alleguer d'Matcher gi live bei eis op der Tëlee iwwerdroen.