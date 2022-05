E Samschdeg um 20.15 Auer fält d'Decisioun ëm de Championstitel am Härenhandball. Am decisive Match sti sech Esch an Déifferdeng géintiwwer.

Virum leschte Match steet Esch mat engem Punkt Avance op Déifferdeng un der Spëtzt vun der Tabell. Weider Matcher an der RTL Sport Live Arena Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena D'Tabell vun der AXA League Hären

