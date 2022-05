Seng Ekipp Huddersfield kënnt am Allersmatch awer schlussendlech net iwwert en 1:1 géint Luton Town eraus.

E Freideg den Owend war mam Daniel Sinani ee Lëtzebuerger Futtballnationalspiller mat sengem Veräin am Ausland am Asaz. Huddersfield mam Sinani war am Playoff vun der Championship gefuerdert. Am Allersmatch vun den Halleffinallen ass et auswäerts géint Luton gaangen.

An hei huet de Lëtzebuerger Daniel Sinani direkt an der 12. Minutt fir säi Veräin getraff, an sou den 1:0 markéiert, nodeems hien am Strofraum ganz eleng stoung, wéi hien eng genee Pass zougespillt krut. Dëst sollt awer den eenzege Gol fir Huddersfield bleiwen. An der 30. Minutt huet den Sonny Bradley den 1:1-Ausgläich realiséiert. Bei dësem Score sollt et dann och bis zum Schluss bleiwen.

De Retourmatch gëtt e Méindeg gespillt. Déi bescht Ekipp aus den zwee Matcher qualifizéiert sech fir d'Finall an do geet et dann ëm den Opstig an d'Premier League.