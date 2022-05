Wéi scho bei den Damme stounge sech bei den Hären déi zwou bescht Ekippen aus der Saison um leschte an decisive Spilldag géintiwwer.

Titel Play-Off

Handball Esch - Red Boys Déifferdeng 23:23

"Winner takes it all" war de Motto um leschte Spilldag am Handballchampionnat bei den Hären, well béid Ekippe hätte mat enger Victoire, Esch wier e Gläichsspill duergaangen, sech den Titel kéinte sécheren. An an der éischter Hallschent huet ee kee groussen Ënnerscheet tëscht béiden Ekippe konnte gesinn, well mol war déi eng Vir a mol déi aner an den Avantage war ni méi grouss wéi zwee Goler. Esou war et och net verwonnerlech, datt et mat 12:12 an d'Paus goung a fir béid Ekippen nach alles op war. Wéi an der éischter Hallschent ass et och an der zweeter weidergaangen. 18:18 stoung et no 45 Minutten a kee konnt viraussoen, wéi eng Ekipp sech hei e klengen Avantage am direkte Kampf ëm den Titel kéint erausspillen. Änlecht Bild no 55 Minutten, wéi et zu Esch 22:22 stoung. Bis zum Schluss sollte béid Ekippen nach e Gol schéissen an an de leschten 30 Sekonnen hat béid nach d'Chance, de Match z'entscheeden, wat awer kengem gelongen ass. Dëse Remis an dëser spannender Partie ass der Heemekipp duergaangen, fir de Championstitel ze feieren.

HB Diddeleng - HC Bierchem 35:35

De Véierten aus Diddeleng hat den Drëtten aus Bierchem op Besuch, ma egal wéi dës Partie sollt ausgoen, et wäert sech um Klassement net vill veränneren. Bierchem war déi lescht Matcher scho gutt a Form an dat hu si och zu Diddeleng gewisen. Stoung et no 10 Minutten nach 6:6 war Bierchem no 20 Minutten 14:9 an no 30 Minutten 21:15 am Avantage. Ma Diddeleng huet sech doheem net geschloe ginn an huet sech an der zweeter Hallschent vum Match lues a lues zeréckgekämpft. No 45 Minutte ware si nach just 3 Goler hanne bei 25:28 an no 57 Minutten huet nach just ee Gol beim Stand vun 33:34 déi zwou Ekippe getrennt. 19 Sekonne viru Schluss huet Diddeleng de 35:35 geschoss, bei deem et och bliwwen ass.

Relegatioun