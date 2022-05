Wolz huet géint en direkte Konkurrent ëm d'Relegatioun just 0:0 gespillt a bleift dowéinst op dëser Plaz stoen.

Bartreng a Fola stounge jo scho sécher als Ofsteiger fest, ma Hesper hat nach d'Chance, fir sech op d'mannst virleefeg op d'Relegatiounsplaz ze retten. Well si awer déi eenzeg Ekipp sinn, déi déi 24 Matcher scho gespillt huet, huet de Swift keng Chance méi, fir déi nächst Saison an der héchster Spillklass ze bleiwen.

Wëntger/Wolz steet aktuell virun hinnen op der Relegatiounsplaz a si hunn nach 2 Matcher ze spillen awer just 2 Punkte Retard op Rouspert/USBC an 3 op Dikrech, déi béid ee Match méi hunn. Wolz kéint sech also nach direkt retten. Et hätt een haut e grousse Schratt dofir kéinte maachen, ma am Match géint Dikrech ass et bei engem 0:0 bliwwen, esou datt dovunner éischter d'Dammen aus der Ieselsstad profitéiert hunn.

De Racing steet jo scho méi laang als Champion fest, Mamer a Jonglënster kämpfen nach um leschte Spilldag an engem "Fernduell" ëm déi zweete Plaz, woubäi Jonglënster mat der WMG den däitlech méi staarke Géigner huet, wéi Mamer, déi géint den Zweetleschte Fola untrieden. D'Entente Wuermer/Mënsbech/CSG, kuerz WMG, kéint esouguer mat enger Victoire zu Jonglënster nach déi drëtte Plaz an der Tabell iwwerhuelen.