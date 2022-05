Bei den Häre bleift ee bei 10. Dat gouf op der ausseruerdentlecher Generalversammlung vun der Lëtzebuerger Basketballfederatioun decidéiert.

Wéinst engem administrative Mëssel dierf Wolz bei den Dammen déi nächste Saison an der LBBL bleiwen, esou datt d'Divisioun fir eng Saison vun 10 op 11 Ekippen opgestockt gëtt. D'Joer dono geet een awer nees op 10 erof.

D’LBBL bei den Häre bleift bei 12. D'Nationale 2 gëtt vun 8 op 10 Ekippen eropgesat. Well Hesper awer annoncéiert huet, d’nächst Saison net an der Nationale 2, mä an der Nationale 3 wëllen ze spillen, sinn an der zweeter Liga deemno dann just 9 Ekippen.