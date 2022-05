Mam Bob Bertemes an dem Charel Grethen waren e Samschdeg zu Diddeleng ganz bekannten Nimm aus der Lëtzebuerger Sportswelt dobäi.

De Bob Bertemes ass e Veräinsmember a geet fir säi Club den CA Bieles duerch Déck an Dënn. Dohir ass et fir de Sportszaldot selbstverständlech, fir Punkten ze sammele fir d'Interclub-Championnat. Mat 20 Meter a 46 Zentimeter sinn de Bob a säin Trainer zefridden, schliisslech ass et déi éischt Kompetitioun fir d'Saison dobaussen.

Den CSL huet mam jonke Vivien Henx an dem Charel Grethen zwee 1500 Meterspezialisten. Fir de Maximum u Punkte fir de Veräin ze realiséieren, huet deen ee missten déi1500 an deen aneren déi 800 lafen. De Vivien Henx huet déi franséisch a lëtzebuergesch Nationalitéit. Hien ass franséischen Cross Juniors an 1500 Meter Juniorschampion. De Chrono ass bei 3 Minutten 43 Sekonnen 13 Honnerstel stoebliwwen, ronn 4 Sekonnen besser, wéi dee viregte Juniorsrekord. Nom Bac geet de 17 Järegen op d'Harvard Universitéit, fir Schoul a Sport op héijem Niveau mateneen ze kombinéieren.

E Sonndeg geet et virun mam 3. Deel vum Interclub Championnat zu Diddeleng.

