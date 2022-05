An der Serie A mécht Mailand vläicht den decisive Schrëtt a Richtung Scudetto. Inter kann am Owesmatch nach nozéien.

2. Bundesliga

Nodeems e Samschdeg de leschte Spilldag an der Bundesliga war, huet déi zweet Liga d'Saison um Sonndeg ofgeschloss. Werder Bremen ass no enger Saison nees zeréck an der Belleetage vum däitsche Futtball an Hamburg spillt d'Relegatioun géint Hertha Berlin.

Schalke huet sech duerch en 2:1 zu Nürnberg d'Meeschterschaft an der zweeter Bundesliga geséchert. Hire Retour an d'Bundesliga war schonn zënter leschter Woch kloer. Bremen huet mat engem 2:0 doheem géint Regensburg déi zweet Plaz geséchert.

Am spannende Kampf ëm déi drëtt Plaz, déi d'Relegatioun géint de 16. aus der éischter Liga virgesäit, huet sech um Enn Hamburg duerchgesat. Obwuel d'Hanseaten mat 0:1 zu Rostock hannelouchen, konnte si de Match an der zweeter Hallschent dréinen a gewannen um Enn mat 3:2. Darmstadt ass an dësem Kampf eidel ausgaangen, obwuel si Paderborn mat 3:0 geklappt hunn.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

Tottenham - Burnley 1:0

1:0 Kane (45'+8, Eelefmeter)

Tottenham behält mat dëser Victoire weider d'Méiglechkeet an der nächster Saison an der Champions League unzetrieden a kann Chelsea esouguer nach déi drëtt Plaz ewechhuelen. An der éischter Hallschent gouf et net vill Golchancë fir béid Ekippen. Tottenham krut an der Nospillzäit duerch d'Agräife vum VAR en Eelefmeter zougesprach, deen de Kane verwandelt huet. Burnley huet an den zweete 45 Minutten méi no vir gemaach, konnt awer kee Gol markéieren.

West Ham - Manchester City 2:2

1:0 Bowen (24'), 2:0 Bowen (45'), 2:1 Grealish (49'), 2:2 Coufal (69', Eegegol)

Manchester City léisst am Kampf ëm d'Meeschterschaft Plommen a gëtt Liverpool d'Méiglechkeet nees opzeschléissen. West Ham war an der éischter Hallschent déi dominéierend Ekipp a konnt mat 2:0 an d'Paus goen. Nom Säitewiessel huet ManCity de Match kënnen ausgläichen an hätt esouguer a Féierung kënne goen, mee de Mahrez huet an der 86. Minutt en Eelefmeter verschoss.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Neapel - FC Genua 3:0

1:0 Osimhen (32'), 2:0 Insigne (65', Eelefmeter), 3:0 Lobotka

Den SSC Neapel séchert sech mat der 3:0-Victoire géint Genua déi drëtt Plaz am Championnat a spillt déi nächst Saison sécher an der Champions League. Beim leschten Heemmatch vum Lorenzo Insigne, deen och e Gol geschoss huet, hunn d'Partenopei näischt ubrenne gelooss. Den FC Genua ass no dëser Néierlag quasi ofgestigen, eng éischte Kéier zënter dem Retour an d'Serie A am Joer 2007.

AC Mailand - Bergamo 2:0

1:0 Leao (56'), 2:0 Hernandez (75')

Mailand huet an der éischter Hallschent vill gemaach, fir den éischte Gol ze schéissen, mee et sollt hinne net geléngen. Eréischt an der 56. Minutt hunn d'Rossoneri den erléisenden 1:0 markéiert, wat hinnen d'Chance op den éischten Titel zënter 2010/11 vergréissert huet. Mam zweete Gol huet Milan de Match fir sech entscheet a gewënnt um Schluss verdéngt. De Match hätt nach méi héich fir d'Lokalekipp ausgoe kënnen.

Cagliari - Inter Mailand (20.45 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

A Frankräich gouf de komplette 37. Spilldag schonn um Samschdeg gespillt.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Athletico Madrid - FC Sevilla (19.30 Auer)

Betis Sevilla - Granada (19.30 Auer)

Cadiz - Real Madrid (19.30 Auer)

Villareal - Barcelona (19.30 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga