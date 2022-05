D'Lëtzebuerger U17-Futtball-Nationalekipp spillt e Méindeg am Haberfeld Stadium zu Rishon Lezion géint Israel.

Vun e Méindeg u gëtt an Israel d'U17-Futtball-Europameeschterschaft gespillt. Lëtzebuerg ass am Grupp A mat Israel, Däitschland an Italien.

Lass geet et e Méindeg ëm 19 Auer, en Donneschdeg ass de Géigner dann Däitschland an en nächste Sonndeg dann Italien. Op RTL Zwee a bei eis um RTL.lu gesitt Dir all d'Matcher vun der FLF-Ekipp Live.

Ufank vun der Emissioun op RTL ZWEE an op RTL.lu: 18h55

Ufank vum Match: 19h00

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 21h00

Commentaire: Jeff Kettenmeyer a René Peters.

Programm vun de Livestreamen

Méindeg, 16. Mee 2022

19h00 Auer: Israel - Lëtzebuerg

Donneschdeg, 19. Mee 2022

16h30 Auer: Däitschland - Lëtzebuerg

Sonndeg, 22. Mee 2022

19h00 Auer: Lëtzebuerg - Italien

FLF Selektioun