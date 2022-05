Een 38 Joer ale Profiboxer ass e Sonndeg am Nomëtten un de Suitte vun engem Kampf gestuerwen. Fans haten d'Rettung gestéiert.

Den 38 Joer ale Musa Yamak soll deemno e Freideg wärend engem Kampf een Häerzinfarkt kritt hunn, nodeems hien an der drëtter Ronn ee Schlag op de Kapp krut. Wéi d'Secouristen déi néideg Rettungsmoossname virhuele wollten, goufe se vu ronn 50 Zuschauer dorunner gehënnert a bedrängt. D'Police misst mat enger ganzer Rei Unitéiten agräifen, fir de Beräich ofzesécheren.

De Boxer gouf no der Behandlung an ee Spidol bruecht, wou sech nees Fans versammelt hunn a berouegt misste ginn. E Sonndeg am Nomëtten ass hien du gestuerwen. Ob d'Behënnerung vun de Rettungsleit duerch d'Zuschauer den Doud vum 38 Joer ale Yamak verursaacht huet, ass aktuell onkloer.