Wéiee Futtballspiller dreemt net dovunner, iergendwann de Sprong an de Profiberäich ze packen? Fir de Mathias Olesen ass dësen Dram lo an Erfëllung gaang.

Am Februar 2022 huet de jonke Lëtzebuerger e Profikontrakt beim 1. FC Köln ënnerschriwwen. E wichtege Schratt fir seng Futtballkarriär, deen awer och vill Ännerunge matsechbréngt.

"Meng Famill ass eng ganz grouss Futtball-Famill. Mir hunn ëmmer zesumme gespillt a gekuckt. Dofir war et kloer, datt ech och iergendwann emol mat deem Sport ufänke géif. Am Alter vu 5 Joer hunn ech an Dänemark mam Futtball ugefaangen, fir Spaass mat menge Kolleegen ze hunn", erzielt eis de mëttlerweil 21 Joer jonke Profi.

De gebiertegen Dän ass am Alter vu 6 Joer mat senger Famill op Lëtzebuerg geplënnert. Ugefaange bei der Résidence Walfer waren d’Etappen herno Mamer, Racing an Tréier. Do donieft war hien an der FLF-Futtballschoul an ass bis haut fir d’Nationalekipp am Asaz. Zanter 2019 ass de Mathias Olesen beim 1. FC Köln. Um Ufank huet hie fir d'U19 an d'U23 gespillt, zanter de leschte Méint ass hien awer reegelméisseg bei der éischter Ekipp. Hie stoung bis ewell 9 Mol am Kader vum Bundesligist an ass rezent och 3 Mol agewiesselt ginn.

Souwuel seng Matspiller wéi och den Trainer si vun der Entwécklung vum Lëtzebuerger Profi iwwerzeegt.

"De Mathias bréngt ganz gutt Leeschtungen a fillt sech bei eis wuel. Um Training geléngt him ëmmer méi. Mir hunn d'Gefill, datt hien eis op laang Siicht ëmmer méi hëllefe wäert", sou de Cheftrainer Steffen Baumgart.