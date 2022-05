E Méindeg huet d’Lëtzebuerger U17-Nationalekipp hiren Optaktmatch an der Europameeschterschaft géint d’Haushären aus Israel gespillt.

Personell huet den U17-Nationaltrainer Mario Mutsch op 3 Stammspiller misse verzichten. Verletzungsbedéngt huet den Dipak Kathri missen nokucken. De Kapitän Luis Afonso an de Stiermer Jayson Videira hu gielgespaart gefeelt. An der éischter Hallschent huet een de Lëtzebuerger d’Nervositéit ugemierkt. Hannen hu si zwar bis op vereenzelt Situatioune wéineg zougelooss, no vir goufen déi puer Aktiounen net gutt ausgespillt. Dacks war déi leschte Pass net prezis genuch. Mam 0:0 goung et an d’Paus.

Lëtzebuerg hat an der zweeter Hallschent zwar méi de Ball a war och een Tick méi ballsécher, mee konnt sech keng Golgeleeënheet erausspillen. Ronn 20 Minutten no der Paus krut Israel dunn een Eelefmeter fir sech gepaff. Dësen huet de Yan Yusopove awer riets laanscht de Gol geschoss. E bësse méi spéit hat de Mëttelfeldspiller awer méi Succès virum Lëtzebuerger Gol.

No enger Feelpass an der Mëtt krut Lëtzebuerg an der 78. Minutt op Konter den 1:0 geschoss. 4 Minutte méi spéit konnt op e Neits den Yusopove op 2:0 setzen. D’Middegkeet bei de Lëtzebuerger ass ëmmer méi grouss ginn an den Zoabi konnt kuerz viru Schluss nach op 3:0 erhéijen.

Trotz enger kämpferescher Leeschtung muss sech Lëtzebuerg mat 3:0 géint Israel geschloe ginn. E Resultat, dat um Enn méi héich ass wéi den Ënnerscheed tëschent de béiden Ekippen.

Weider geet et e Mëttwoch ëm 16 Auer 30 mam Match géint Däitschland. E Sonndeg ëm 19 Auer steet dann d’Partie géint Italien virun der Dier. Op RTL Zwee a bei eis um RTL.lu gesitt Dir all d'Matcher vun der FLF-Ekipp Live.

An der Grupp vun de Lëtzebuerger hu schonn um 16.30 Auer Italien an Däitschland géintenee gespillt. Hei konnte sech eis Noperen mat 3:2 duerchsetzen.