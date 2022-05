Nom Adi Hütter, Markus Weinzierl a Florian Kohfeldt ass de Sebastian Hoeneß schonns de véierte Bundesliga-Trainer, deen entlooss ginn ass.

D'Ekipp vun Hoffenheim hat eigentlech eng gutt Saison gespillt, huet an de leschte Matcher dunn awer nach eng gutt Ausgangspositioun aus der Hand ginn. Tëschenduerch war ee souguer matten an der Course ëm d'Champions League, ma vun de leschten 9 Matcher konnt d'TSG net een eenzege gewannen an huet der esouguer 6 dovunner verluer. Deemno ass ee bis op déi 9. Plaz zeréckgefall. Dofir koum d'Decisioun, fir sech vum aktuellen Trainer Sebastian Hoeneß ze trennen.