En Dënschdeg den Owend war an der Premier League nach ee Match vum 37. Spilldag.

No e puer Minutten eruntaaschten, huet Southampton mat enger éischter Golchance no 10 Minutten de Match lancéiert an och knapp 3 Minutten dono och den éischte Gol markéiert.

Den Ausgläich koum an der 27. Minutt duerch de Minamino. A Liverpool huet den Drock virum Enn vun der éischter Hallschent erhéicht, ma och mat am Ganzen 8 Minutten Nospillzäit goung et mat engem 1:1 an d'Paus.

A LFC wëll et wierklech wëssen, loossen dem Géigner wéineg Chancen. An der 67. Minutt huet de Matip op den 2:1 fir Liverpool erhéicht, déi de Match kloer dominéiert hunn.

No nach emol 3 Minutten Nospillzäit an der zweeter Hallschent goung ass et beim 2:1 fir Liverpool bliwwen, déi sech elo op d'Finall an der Premier League e Sonndeg freeën dierfen.

Championship

Huddersfield konnt sech 2:0 géint Bristol City duerchsetzen. Den Danel Sinani ass an der 58. Minutt ausgewiesselt ginn.

No der Victoire doheem am Retourmatch vum Playoff an der Championship spillt Huddersfield elo den 29. Mee d'Finall ëm den Opstig an d'Premier League.