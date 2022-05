Dat huet d’US-amerikanesch Futtballfederatioun e Mëttwoch ugekënnegt, nodeems en "historesche" Kollektivvertrag ënnerschriwwe gouf.

D'Verträg lafe bis 2028 a gesi vir, datt d'Dammennationalekipp déi nämmlecht Primmen a Paie kritt, wéi dat bei de Männer de Fall ass. Weider bezilt d'Federatioun och en Deel vun de Recetten aus Iwwerdroungen, Ticketsverkeef a Sponsoring zu gläichen Deeler u béid Ekippen aus.

Domat sinn d'USA dat éischt Land, an deem d'Pai an d'Primme fir Dammen an Hären d'nämmlecht sinn. 2019 hate sech déi australesch Dammen- an Härennationalekipp op déi nämmlecht Pai a Strukture gëeenegt, awer net op d'Primmen.

"Et ass historesch an ech denken, et wäert vill Saachen am Sport ausléisen, net nëmmen an den USA, mee weltwäit", sot d'Nationalspillerin Margaret Purce, déi sech och fir nämmlecht WM-Primme vun der Fifa ausgeschwat huet.

D'US-Futtballerinne sinn däitlech méi erfollegräich ewéi hir männlech Kolleegen. Bis elo hu si 4 Mol Olympia-Gold gewonnen a 4 Mol d'Weltmeeschterschaft. Dobäi si si awer däitlech méi schlecht bezuelt ginn an hunn dofir 2019 eng Sammelklo wéinst Diskriminéierung géint den US-Verband agereecht.