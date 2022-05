An der Partie tëscht Frankfurt an de Rangers stoung et no der Verlängerung 1:1. Vum Punkt hat dunn d'Eintracht déi besser Nerven.

Am Futtball huet e Mëttwoch den Owend Frankfurt d'Europa League gewonnen. An enger ëmkämpfter Finall huet sech d'Eintracht am Eelefmeterschéisse géint d'Glasgow Rangers duerchgesat. Der Ekipp vum Oliver Glasner ass domadder d'Kréinung vun enger faméiser Saison an Europa gelongen. Duerch d'Victoire spillt d'Eintracht déi nächst Saison an der Champions League.

Fir déi Frankfurter ass et deen 2. internationalen Titel an der Veräinsgeschicht. 1980 hat een den Uefa Cup gewonnen.

No Goler vun Aribo (57') fir d'Glasgow Rangers a vu Borré (69') fir d'Eintracht vu Frankfurt stoung et no 90 Minutten an der Verlängerung 1:1 gläich. Am Estadio Ramón Sánchez Pizjuan zu Sevilla huet d'Decisioun du missen am Eelefmeterschéisse falen. An hei hat Frankfurt déi besser Nerven. Den Trapp konnt de Schoss vum Ramsey paréieren an déi 5 Frankfurter hu vum Punkt getraff. Domadder gewënnt um Enn d'Eintracht mat 5:4 am Eelefmeterschéissen an hëlt den Titel mat heem.

An der éischter Hallschent war Frankfurt déi besser Ekipp. Virun allem an den éischten 30 Minutten ass d'Eintracht ganz konzentréiert opgetrueden an hat méi vum Match, méi Chancen a méi Ofschlëss (11 vs 3). Trotz de Virdeeler konnt d'Ekipp vum Glasner kee Kapital draus schloen an e Gol markéieren. D'Rangers hunn et eréischt an de Minutte virun der Paus fäerdeg bruecht, fir Frankfurt ënner Drock ze setzen an e puer Mol geféierlech virun de Gol ze kommen, ma och bei hinne sollt de Ball de Wee an de Filet net fannen. Um Enn ass et mat engem verdéngten 0:0 an d'Paus gaangen.

Frankfurt ass mat vill Elan zeréck op den Terrain komm. An direkt an den éischte Minutte gouf et geféierlech Chancen. D'Glasgow Rangers konnten d'Drockphas awer séier stoppen a sinn an der 57. Minutt mat 1:0 a Féierung gaangen. No engem laange Ball hat de Sow mam Kapp onfräiwëlleg genau an de Laf vum Aribo verlängert. Den Tuta wollt hien am Falen nach stoppen, ma de Stiermer huet de Ball laanscht den Trapp an de Gol gesat. Den Tuta huet duerno missen ausgewiesselt ginn.

D'SGE huet sech vum Réckstand net laang veronséchere gelooss a wollt séier eng Äntwert weisen. An der 69. Minutt ass de verdéngten 1:1 gefall. Nodeems de Kostic de Ball vun der lénker Säit an den Zentrum bruecht hat, huet de Borré sech zum richtegen Ament vu senge Kontrahente geléist an dat ronnt Lieder aus e puer Meter ënne lénks an den Eck gesat.

Frankfurt huet nom Ausgläich weider Drock gemaach an d'Rangers konnte sech nëmmen nach seele befreien. An der regulärer Spillzäit sollt awer kee Gol méi falen an esou ass et an d'Verlängerung gaangen.

Béid Ekippen hu sech an den zousätzleche Minutte weider näischt geschenkt an hu gréisstendeels disziplinéiert an opmierksam verdeedegt, sou datt och hei keng Formatioun zu engem weidere Gol komm ass.

Am Eelefmeterschéissen huet den Tavernier fir d'Rangers op 1:0 gesat. De Lenz konnt mat sengem Schoss op 1:1 ausgläichen. Duerno huet den Davis fir den 2:1 gesuergt. De Hrustic huet fir d'Eintracht den 2:2 geschoss. Déi nächst Eelefmetere vun Arfield a Kamada hunn och gepasst. De Ramsey huet dunn allerdéngs verschoss, den Trapp konnt säi Schoss paréieren. De Kostic huet d'Chance genotzt a Frankfurt mat 4:3 a Féierung bruecht. De Roofe huet fir d'Rangers nees op 4:4 ausgeglach. De Borré huet sech d'Chance dunn awer net huele gelooss an huet säi Versuch vum Punkt verwandelt a Frankfurt domadder mat 5:4 am Eelefmeterschéissen d'Victoire geséchert.