D'Lëtzebuerger U17-Futtball-Nationalekipp spillt en Donneschdeg am Haberfeld Stadium zu Rishon Lezion géint Däitschland.

Zanter e Méindeg gëtt an Israel d'U17-Futtball-Europameeschterschaft gespillt. Lëtzebuerg ass am Grupp A mat Israel, Däitschland an Italien.

Am spéiden Nomëtteg spillt d'U17-Futtball-Nationalekipp am zweete Match vun der Europameeschterschaft géint Däitschland. An der éischter Partie gouf et e Méindeg, eng 0-3 Néierlag géint den Organisateur Israel. Dat war net deen Optakt deen ee sech am Virfeld erhofft hat. D'DFB-Selektioun huet do der géint den Tournoi optimal ugefaangen. Géint Italien gouf et nämlech eng Victoire. Den Nationaltrainer vun de Lëtzebuerger, Mario Mutsch, ass sech bewosst, datt et haut nees ganz schwéier wäert ginn.

Mario Mutsch: Déi Däitsch hunn elo 3-2 géint Italien gewonnen. Da wësse mir wat op eis duer kennt. Mir probéieren eis beschtméiglech op dee Match ze preparéieren an dann eng Ekipp zesummenzestellen, wou mir mengen, datt déi kënnen dogéint halen. Da kucke mir wat no 90 Minutten eis Entwécklung bruecht huet an da preparéiere mir den nächste Match.

Ufank vun der Emissioun op RTL ZWEE an op RTL.lu: 16h25

Ufank vum Match: 16h30

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 18h30

Commentaire: Jeff Kettenmeyer a René Peters.

Programm vun de Livestreamen

Donneschdeg, 19. Mee 2022

16h30 Auer: Däitschland - Lëtzebuerg

Sonndeg, 22. Mee 2022

19h00 Auer: Lëtzebuerg - Italien

FLF Selektioun