D'Lëtzebuerger U17-Futtball-Nationalekipp huet en Donneschdeg am Haberfeld Stadium zu Rishon Lezion géint Däitschland gespillt.

Et war dat no der 0:3-Néierlag am éischte Gruppematch den zweete Match vun de jonke Roude Léiwen. Um Enn huet een hei eng weider Néierlag missen astiechen.

De Match hat schonns alles aneschters ewéi ideal ugefaange fir d'Lëtzebuerger, well Däitschland konnt schonns an der 7. Minutt duerch de Weiper mat 1:0 a Féierung goen. Déi jonk Rout Léiwen hunn an der Ufanksphas immens nervös gewierkt an hu vill onnéideg Ballverloschter zougelooss. Hir Alterskolleegen aus Däitschland haten iwwer wäit Strecken alles ënner Kontroll a konnten an der 27. Minutt no engem séiere Passspill ronderëm de Lëtzebuerger Strofraum duerch den Ulrich op 2:0 erhéijen.

An der Suite sinn d'Jonge vum Trainer Mario Mutsch dunn awer besser an de Match komm a koumen och zu zwou éischte ganz gudde Chancen. En éischte gudde Schoss vum Jayson Videira gouf nach esou just ofgefälscht an no engem Corner war et de Sofian Ikene, deen no um éischte Lëtzebuerger Gol dru war.

Nom Säitewiessel haten d'Lëtzebuerger dunn hir bis heihinner beschte Chance. No engem Feeler vum däitsche Golkipp hat den Jayson Videira déi grouss Chance op den 1:2, ma säi Schoss goung laanscht den eidele Gol.

An der zweeter Hallschent waren déi jonk Rout Léiwen e gutt Stéck besser am Match wéi dat an der éischter Hallschent de Fall war. An der 70. Minutt huet Däitschland dunn awer eng drëtte Kéier zougeschloen, dat a Persoun vum agewiesselten Ibrahimovic. Weidere Gol sollt kee méi falen, esou datt de Match also schlussendlech mat engem 0:3 aus Lëtzebuerger Siicht op en Enn gaangen ass. Déi jonk Rout Léiwe kënnen awer, virun allem opgrond vun enger gudder zweeter Hallschent, zefridde mam Resultat sinn.



Weider geet et e Sonndeg ëm 19 Auer géint Italien. Op RTL ZWEE a bei eis um RTL.lu kënnt Dir och dee Match live suivéieren.