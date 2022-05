D'Partie tëscht Diddeleng a Steesel gëtt um 1. RTL gewisen. Mir iwwerdroen de Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg op RTL.lu an op der App.

E Samschdeg den Owend fält am Basket d'Decisioun ëm de Championstitel. An der Best-of-Five-Serie steet et tëscht dem Titelverdeedeger T71 Diddeleng an der Amicale Steesel nämlech 2:2 gläich. Vun 20.15 Auer u sti sech béid Ekippen zu Steesel am decisive Match géigeniwwer.

Presentatioun: Jeff Kettenmeyer a Pitt Koster

Commentaire Match: Jeff Kettenmeyer a Guy Seyler

ITW Terrain: Christophe Hochard

Sender: 1. RTL

Ufank vun der Emissioun: 20h00

Ufank vum Match: 20h15

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 22h30

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vum 1. RTL

News

An der 1. Finall setzt sech den T71 duerch.

Steesel wënnt déi zweet Finall géint den T71 Diddeleng.

Steesel wënnt a leschter Sekonn géint Diddeleng.

Diddeleng erzwéngt fënneft an decisiv Finall géint Steesel.

Resultater an Tabellen