E Sonndeg ass de leschte Spilldag vum nationale Futtballchampionnat. Dir kënnt d'Matcher am Stream an am Ticker op RTL.lu suivéieren.

E Sonndeg fält am Lëtzebuerger Futtball endgülteg d'Decisioun ëm de Championstitel an der Saison 2021/2022. Diddeleng geet mat enger Avance vun 3 Punkten an engem däitlech bessere Golverhältnis op d'Fola an de leschte Match.

Vu 16 Auer un ass den F91 zu Wolz gefuerdert an d'Fola muss doheem géint Munneref untrieden.

Tëscht Déifferdeng an Hesper geet et nach ëm déi drëtte Plaz an der Tabell.

Sécher ass och nach net wien nieft Hueschtert an de Barrage muss.

Eng Divisioun méi déif spillen déi nächst Saison Hamm a Rodange.

