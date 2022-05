Duerch dëse Succès séchert sech d’Ekipp vum lëtzebuergesche Verdeedeger eng Plaz an der Qualifikatioun fir d’Europa League.

A Moldawien huet Sheriff Tiraspol duerch ee Gol an der Nospillzäit géint Sf.Gheorghe d’Coupe gewonnen a kann domat den Doublé feieren. De Sébastien Thill op Säite vun Tiraspol souz déi 90 Minutten iwwer op der Bänk.

An der Slowakei huet sech Sered mam Edin Osmanovic um leschte Spilldag vum Titel-Playoff misse mat 1:3 beim MFK Ruzomberok geschloe ginn. De Lëtzebuerger krut an der 56. Minutt déi rout Kaart gewisen, do louch seng Ekipp allerdéngs schonn 1:3 zréck. Trotz dëser Néierlag huet Sered als 5. eng Plaz am Playoff vun der Qualifikatioun fir d’Conference League.

An Éisträich gouf et um leschte Spilldag vum Titel-Playoff vun der 1. Liga eng wichteg 4:2-Victoire fir Austria Wien géint Sturm Graz. De Marvin Martins stoung de ganze Match iwwer um Terrain an huet mat dozou bäigedroen, dass seng Ekipp 3. am Championnat bleift an domat an d’Qualifikatioun fir d’Europa League komm ass.

Freideg

An der 2. tierkescher Liga huet Eyüpspor auswäerts mat 3:0 géint Balikesirspor gewonnen a sech eng Plaz am Playoff geséchert. Domadder spillt een nach ëm den Opstig an d'Süper Lig. Bei Eyüpspor stoungen e Freideg den Owend weder de Gerson Rodrigues nach den Olivier Thill am Kader.

Op Zypern huet Achnas um leschte Spilldag mat 1:2 géint AEL Limassol verluer. Scho virum Match stoung Achnas als Ofsteiger fest. Den Tim Hall stoung bei Achnas net am Kader.