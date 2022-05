Um Samschdeg den Owend ass et an Däitschland zur Finall vum DFB-Pokal tëscht dem SC Freiburg an RB Leipzig komm.

DFB-Pokal

SC Freiburg - RB Leipzig 1:1 (3:5 n. E.)

1:0 Eggestein (19’), 1:1 Nkunku (76’)

No enger ausgeglachener Ufanksphas waren et déi Freiburger, déi duerch ee präzisen Ofschloss vum Eggestein no 19 Minutten a Féierung konnte goen. Zwar huet sech de VAR wéinst engem Handspill vum Sallai am Virfeld ageschalt, ma de Gol huet awer gezielt.

Et war ee Match ouni vill Aktiounen, virun allem well Freiburg defensiv gutt stoung a wéineg zougelooss huet. Well Leipzig och net vill agefall ass, ass et mat 1:0 fir d’Breisgauer an d’Paus gaangen.

Um Ufank vun der zweeter Hallschent gouf den Drock vu Leipzig ëmmer méi grouss an den Ausgläich louch an der Loft, ier eng rout Kaart fir den Halstenberg an der 57. Minutt d’Ekipp vum Domenico Tedesco geschockt huet. Du war et Freiburg, déi méi no um 2:0 waren, hir Occasiounen awer net notze konnten.

An der 76. Minutt goufen si dofir vum Nkunku bestrooft, deen de Ball no engem Fräistouss um zweete Potto iwwer d’Linn gedréckt huet.

Domat ass et mam Stand vun 1:1 an d’Verlängerung gaangen an och hei war d’Ekipp vum Christian Streich an Iwwerzuel déi dominant Ekipp. Virun allem Freiburg konnt de Ball trotz groussen Occasiounen awer nees net am Gol ënnerbréngen, soudass d’Decisioun am Eelefmeterschéissen huet misse falen.

Hei waren et um Enn déi Leipziger, déi d'Nerve behal hunn an domat den éischten DFB-Pokal an hirer Veräinsgeschicht gewannen.

Ligue 1

An der franséischer ieweschter Divisioun stoung e Samschdeg de leschte Spilldag um Programm. Wärend Paris Saint-Germain schonn als Champion feststoung, huet Monaco déi zweet Plaz duerch den Ausgläich vu Lens an der leschter Minutt verluer.

Marseille ass nämlech duerch eng 4:0-Victoire géint Stroossbuerg nach laanscht si gezunn, woumat d’Ekipp vum Jorge Sampaoli déi nächst Saison sécher an der Champions League spillt, wärend Monaco nach duerch d’Qualifikatioun muss.

Rennes ass iwwerdeems ee Punkt géint Lille duergaange fir déi 4. Plaz ze sécheren an domat an d’Europa League ze kommen, wärend Nice als 5. am Klassement d’Qualifikatioun fir d’Conference League spillt.

Am Ofstigskampf verléiert Metz duerch eng 0:5-Néierlag bei PSG déi 18. Plaz a steigt direkt of, dat duerch ee Remis vu Saint-Étienne zu Nantes. An der Relegatioun sti sech deemno Saint-Étienne an Auxerre géintiwwer. Bordeaux ass iwwerdeems trotz engem 4:2-Succès zu Brest als 20. och ofgestigen.