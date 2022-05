D’Rekordchampionnen aus Frankräich behaapte sech no enger dominanter éischter Hallschent géint den Titelverdeedeger aus Barcelona.

E Samschdeg den Owend war zu Turin d’Finall vun der Champions League bei den Dammen, an där sech den FC Barcelona an Olympique Lyon géigeniwwer stoungen.

Et waren d’Rekordchampionnen vu Lyon, déi besser an de Match komm sinn a mat der éischter Chance duerch een Dramgol vum Henry schonn no 6 Minutten a Féierung konnte goen.

Och duerno konnten d’Titelverdeedegerinnen vu Barcelona net richteg hiert Spill opzéien, wärend Lyon ëmmer nees duerch Konter fir Gefor gesuergt huet. An der 23. Minutt konnt d’Hegerberg dunn och per Kapp den 2:0 markéieren, ier d’Macario no enger gudder hallwer Stonn op 3:0 gesat huet a fir eng kleng Virentscheedung suerge konnt.

D’Katalaninnen hu sech awer net opginn a konnte sou kuerz virun der Paus duerch d’Weltfuttballerin Putellas nach op 1:3 verkierzen.

⏸ 𝗛𝗔𝗟𝗙-𝗧𝗜𝗠𝗘 ⏸



🇫🇷 @OLfeminin lead Barcelona 3-1 after a thrilling first half in Turin!



What's in store after the break? 🔮👀#UWCL | #UWCLfinal — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 21, 2022

An der zweeter Hallschent huet den Tempo vun der Partie dunn nogelooss. Barcelona huet zwar op den Ausgläich gedréckt a war déi besser Ekipp, ma eng schwaach Chanceverwäertung an eng staark Leeschtung vum Endler am Gol vu Lyon hunn den Uschlossgol eng ëm déi aner Kéier verhënnert.

Sou feieren d’Damme vun Olympique Lyon mat dësem 3:1-Succès hiren 8. Champions-League-Titel a sinn, no der Victoire vu Barcelona am leschte Joer, nees zréck un der europäescher Spëtzt.