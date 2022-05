D'Fola Esch an Déifferdeng qualifizéieren sech fir d'Europa Conference League a Wolz muss no der Néierlag géint Diddeleng am Barrage untrieden.

Nodeems dem F91 Diddeleng de Championstitel nom 29. Spilldag, opgrond vun der besserer Goldifferenz, scho bal net méi ze huele war, hunn se dëst um leschte Spilldag mat hirer Victoire zu Wolz dann och offiziell gemaach. Fir den F91 ass dëst de 16. Championstitel zanter 2000 an domadder si se och fir d'Champions-League-Qualifikatioun qualifizéiert. Fir Wolz dogéint bedeit dës Néierlag dat se am Barrage mussen untrieden an domadder nach 1 Extra-Match spille mussen éier sech entscheet op se an der BGL Ligue bleiwen oder an d'Eierepromotioun erof mussen.

Nieft Wolz muss och Hueschtert an de Barragematcher untrieden. Um leschte Spilldag konnten se zwar mat 3:2 géint Rodange gewannen, mee scho virum leschte Spilldag war näischt méi dorunner ze änneren. Wolz muss am Barragematch géint Jonglënster untrieden an Hueschtert géint Mamer.

D'Fola Esch spillt géint d'US Munneref 1:1, séchert sech domadder déi 3. Plaz hannert Diddeleng an Déifferdeng a si fir d'Europa Conference League-Qualifikatioun qualifizéiert. Och Déifferdeng qualifizéiert sech fir d'Europa Conference League als 2. an iwwerhuelen an der Tabell nach d'Fola Esch nodeems se sech mat 2:0 géint de Progrès Nidderkuer duerchgesat hunn.

Duerch eng 2:0-Victoire géint de Racing séchert sech de Swift Hesper déi 4. Plaz a kënnen domadder nach op dat internationaalt Geschäft hoffen. Dëst wär nämlech de Fall wann den F91 Diddeleng d'Coupe de Luxembourg géint de Racing gewënnt.

An den anere Matcher klappt d'Jeunesse Esch Rm Hamm Benfica mat 3:1, d'UNA Stroossen an d'Union Titus Péiteng trenne sech mat 2:2 an d'Etzella Ettelbréck wënnt zu Rouspert mat 3:0.

