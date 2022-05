An engem dramatesche leschte Spilldag séchert sech Manchester City de Championstitel viru Liverpool nodeems se schonn mat 0:2 am Réckstand louchen.

An England hu Manchester City a Liverpool et ganz spannend gemaach an der Lutte ëm de Championstitel. Virum leschte Spilldag louch Manchester City mat 1 Punkt virun de Reds. Béid Ekippen hate mat Aston Villa an Wolverhampton Wanderers keng all ze schwéier Géigner mee béid Ekippen hu sech awer schwéier gedoen. No den éischte 45 Minutten louch Manchester City iwwerraschend mat 0:1 géint Aston Villa, mam Trainer Steven Gerrard, am Réckstand a bei Liverpool stoung et just 1:1 géint Wolverhampton. No der Paus ass ManCity souguer mat 0:2 a Réckstand geroden mee hunn dunn awer opgedréint an de Match innerhalb vu 5 Minutten op en 3:2 gedréint. Domadder war den 2:1 vum Salah fir Liverpool an der 84. Minutt net méi vu Bedeitung a Manchester City séchert sech domadder säin 8. Championstitel no 1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019 an 2021.

Fir d'Champions League hu sech domadder Manchester City, Liverpool, Chelsea London an Tottenham qualifizéiert. Arsenal London a Manchester United trieden an der Europa League un a West Ham United spillt an der Europa Conference League.