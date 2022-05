Duerch en onglécklechen Eelefmeter verléiert Lëtzebuerg am leschte Gruppematch knapps mat 0:1 géint Italien a scheet domadder aus der EM aus.

An der éischter Hallschent huet sech Lëtzebuerg gutt aus der Affär gezunn, hunn hannen net vill zougelooss sou dat d'Italiener net vill Golchancen haten mee selwer haten se offensiv allerdéngs och net vill unzebidden. An der 25. Minutt krut Italien en Eelefmeter zougesprach no engem Feeler vum Irigoyen, woubäi dësen awer diskussiounswürdeg war. Den Di Maggio huet sech awer net zwee mol biede gelooss an de Ball dréchen ënnert d'Lat geschoss.

No der Paus huet Italien de Match zwar dominéiert an u sech gerappt mee ouni awer vill Lächer an der Lëtzebuerger Defense ze fannen. An der 71. Minutt gouf et dann awer eng kéier eng gutt Chance fir Lëtzebuerg duerch den Tim Flick deen et aus 20 Meter mat engem secke Schoss probéiert huet mee de Magro am Gol vun den Italiener huet paréiert.

D'Italiener hunn dono zwar probéiert frézäiteg de Match ze entscheeden, se haten och e puer geféierlech Situatiounen mee déi jonk Léiwen hu sech an all Ball gehäit an hu kee weidere Gol zougelooss.

Duerch dës Néierlag steet Lëtzebuerg an der Tabell mat 0 Punkten op der leschter Plaz. Trotz allem war et fir d'Ekipp vum Mario Mutsch eng fantastesch Leeschtung sech fir dës EM qualifizéiert ze hunn, wat virun hinnen nach ni enger U17-Ekipp gelongen ass.

Am Grupp vun de Lëtzebuerger hu sech Italien an Däitschland fir d'1/4-Finalle qualifizéiert.