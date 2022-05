Den Nofollger vum Marco Rose ass gläichzäiteg säi Virgänger: Den Edin Terzic kënnt zeréck op d'BVB-Trainerbänk an huet e Kontrakt bis 2025 ënnerschriwwen.

Borussia Dortmund huet e Méindeg bekannt ginn, datt den Edin Terzic beim däitsche Vizechampion Nofollger vum Trainer Marco Rose gëtt. Hien huet e Kontrakt bis 2025 ënnerschriwwen.

"Mir hunn de leschte Weekend e puer intensiv Gespréicher mam Edin Terzic gefouert a sinn dovunner iwwerzeegt, datt dës Personaldecisioun fir de BVB déi richteg ass", sou den zukünftege Sportdirekter Sebastian Kehl. "Den Edin kennt eise Club, d'Ëmfeld, e groussen Deel vun der Ekipp an hie weess ëm d'Stellschrauwen, un deene mir dréine wëllen, fir eise Fans erfollegräiche Futtball bidden ze kënnen."

De BVB hat e Freideg no nëmmen engem Joer iwwerraschend de Marco Rose (Kontrakt bis 2024) als Trainer entlooss. Den Terzic hat Dortmund an der Saison 2020/2021 no der Trennung vum Lucien Favre an d'Champions League an zur Victoire am DFB Pokal gefouert. No der Saison ass hien dunn Techneschen Direkter ginn, well een de Rose schonn als Trainer verflicht hat.