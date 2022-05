Den F91 Diddeleng ass fir déi 16. Kéier Champion ginn. Mat net manner wéi 18 Goler huet virun allem och den Dejvid Sinani ee groussen Undeel um Titel.

FLF Ofso vum Dejvid Sinani / Reportage Jeff Kettenmeyer

Op en Neits huet hie gewisen, datt hien ee, wann net esou guer dee beschte Spiller am Championnat ass. Trotz gudde Leeschtungen an de leschte Joren, war et bis elo ni duergaangen, fir vum Nationaltrainer selektionéiert ze ginn. Dës Kéier huet de Luc Holtz allerdéngs beim Dejvid Sinani ugefrot. No engem Gespréich, an deem den Diddelenger den FLF Coach gefrot huet, a wéi engem Beräich hien e géif gesinn, sot de Sinani of. Doropshin sot de Luc Holtz op der Pressekonferenz déi lescht Woch am RTL-Interview:

"D'Fro, déi hie mir gestallt huet, war, a wéi engem Beräich ech hie géif gesinn. Ech hunn him dat erkläert. Den Dejvid huet relativ vill ëm de Bräi geréiert. Hie wier midd duerch eng laang Saison mat sengem Veräin an hien hätt bëssen um Adducteur wéi a bësse Patati Patata. De fin mot vun der Geschicht war dann, datt ech hie gefrot hunn, ob hie prett wier, fir d'Nationalekipp ze spillen. Den Dejvid huet mir du gesot, datt hie sech net géif prett spieren, fir ze spillen".

Nom gewonnene Championstitel huet och den Dejvid Sinani sech eis géigeniwwer geäussert a wollt verschidde Saache kloer stellen.

"Als éischt well ech soen, datt d'Wuert deklinéiert besser passt wéi refuséiert. Well refuséiert passt net zu mir an dat wier respektlos géintiwwer dem Nationaltrainer, respektiv der Nationalekipp. Déi Leit, déi mech kenne wëssen, datt ech vill Respekt vis-à-vis vun deene Leit (Nationaltrainer an Nationalspiller) hunn. Ech hu mam Här Holtz telefonéiert an ech hunn him éierlech gesot, datt ech elo op deem Punkt ukomm sinn, datt ech op mäi Kierper muss lauschteren an datt ech mech net esou gutt wéi virun 2 Méint fillen. Dat war wichteg a richteg vu menger Säit, fir him dat kloer ze soen. Et passt deemno besser, datt ech ofgesot hunn, wéi datt ech eppes refuséiert hätt".

Den F91 fänkt déi Woch nom leschte Lännermatch géint d'Tierkei nees u mat trainéieren.

Ugangs Juli spillen déi Diddelenger an der Champions-League-Qualifikatioun.