E Méindeg war et an der Bundesliga-Relegatioun de Retoursmatch tëscht Hertha BSC Berlin an dem Hamburger SV.

Den Hamburger SV ass mat engem knappen Avantage an de Retourmatch géint d‘Hertha gaangen. E Méindeg den Owend war et awer d‘Ekipp vu Berlin, déi besser an de Match komm ass.

No engem Corner konnt de Boyata schonns an der 4. Minutt op 1:0 stellen. Deemno hat een den 0:1 aus dem Allersmatch schonns egaléiert. D‘Ekipp aus der däitscher Haaptstad huet no der Ufanksvéierelsstonn awer nogelooss an d‘Spectateure kruten net méi all ze vill Golchancen ze gesinn.

Nom Säitewiessel war d‘Partie gréisstendeels ausgeglach, ma d‘Gäscht vu Berlin konnten an der 63. Minutt duerch e Fräistouss vum Plattenhardt mat 2:0 a Féierung goen. Beim HSV huet et an dëser Phas komplett u Kreativitéit an Engagement gefeelt, esou datt d‘Haushäre konnte frou sinn, datt d‘Hertha a Persoun vum Jovetic net esouguer nach op 3:0 erhéije konnt.

Bis zum Schluss sollt et beim 2:0 fir Hertha BSC Berlin bleiwen, esou datt d‘Ekipp vum Trainer Felix Magath an der Bundesliga bleift an den HSV verpasst den Opstig an d‘Bundesliga op en neits ganz knapp.