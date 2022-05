Bis den 3. Juni ginn d'Barragematcher an de verschiddenen Divisiounen am nationale Futtball gespillt.

En Donneschdeg den Owend um 19.30 Auer spillt Hueschtert (BGL Ligue) zu Beggen géint Mamer (Éierepromotioun). E Samschdeg um 16 Auer ass dann zu Biissen d'Partie tëscht Wolz (BGL Ligue) a Jonglënster (Éierepromotioun).

Béid Matcher kënnt Dir am Liveticker an am Livestream op RTL.lu suivéieren.

Den Iwwerbléck vun all de Matcher

BGL Ligue/Éierepromotioun

En Donneschdeg, de 26. Mee:

19.30 Auer: Mamer - Hueschtert (Terrain zu Beggen)

E Samschdeg, den 28. Mee:

16.00 Auer: Jonglënster - Wolz (Terrain zu Biissen)

Éierepromotioun/1. Divisioun

En Donneschdeg, den 26. Mee:

16.00 Auer: Biissen - Useldeng (Terrain zu Mäerzeg)

E Sonndeg, den 29. Mee:

19.30 Auer: Cebra - Steesel (Terrain zu Kielen)

1./2. Divisioun

E Sonndeg, den 29. Mee:

16.00 Auer: Märel - CS Uewerkuer (Terrain zu Weiler)

E Méindeg, den 30. Mee:

19.30 Auer: Wëntger - Sandweiler (Terrain zu Dikrech)

En Dënschdeg, den 31. Mee:

19.30 Auer: Ierpeldeng - Käerch (Terrain zu Réiden)

E Mëttwoch, den 1. Juni:

19.30 Auer: Folscht - Bäerdref-Konsdref (Terrain zu Schieren)

2./3. Divisioun

En Donneschdeg, den 2. Juni:

19.30 Auer: Schuller - Uespelt (Terrain Luna Uewerkuer)

E Freideg, den 3. Juni:

19.30 Auer: Chrëschtnech - Biekerech (Terrain zu Walfer)

Dammen - Liga 1/2

E Méindeg, den 30. Mee:

19.30 Auer: E. Rouspert - Red Black Egalité (Terrain zu Wuermer)

Liga 2/3

En Dënschdeg, den 31. Mee:

19.30: E. Uespelt - E. Wuermer II (Terrain Rëmerschen)

D'Resultater vum Nationale Futtball