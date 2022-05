D'Partie tëscht Liverpool a Madrid vun 20.45 Auer u live um RTL ZWEE, op RTL.lu an op der App.

Am Stade de France gëtt e Samschdeg den Owend ëm 21 Auer den Nofollger vun Chelsea London gesicht. Et kënnt zur Neioplo vun der Champions-League-Finall vun 2018 tëschent Liverpool a Real Madrid. No der verluerener Finall sinn d'Reds e Samschdeg den Owend sécherlech op Revanche aus.

Liest hei d'Virschau vum Match

Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a Paul Philipp.

Sender: RTL ZWEE

Ufank vun der Emissioun : 20h45

Ufank vum Match: 21h00

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 23h15

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vum RTL ZWEE.

Resultater