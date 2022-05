E Sonndeg de Mëtteg spillt den Danel Sinani mat Huddersfield an der Playoff-Finall fir den Opstig an déi englesch Premier League.

Danel Sinani viru Playoff-Finall / Rep. Sam Rickal

No dem Weiderkommen an der Halleffinall géint Luton Town geet et lo géint Notthingham Forrest. Eng Ekipp géint déi de Lëtzebuerger mat senger Ekipp dës Saison awer schonn zweemol verluer huet. Gespillt gëtt am faméise Wembley Stadion zu London.

Béid Ekippen hu sech dës Finall verdéngt, well si iwwert déi ganz Saison konstant a gutt Resultater bruecht hunn. D'Bilanz géint Notthingham Forrest fält dës Saison awer schlecht aus. Aus 3 Matcher goufen et zwou Néierlagen. Trotzdeem ass et eng Finall an där d’Kaarten nei gemëscht ginn. Den Danel Sinani ass fit a motivéiert, fir den Opstig am faméise Wembley Stadion zu London perfekt ze maachen.

"Als Futtballspiller ass et einfach een Dram am Wembley kënnen ze spillen. Mir wëssen all, wat fir eng Bedeitung de Wembley international an an England huet. Natierlech ass d'Virfreed grouss, do kënnen eng Finall ze spillen. An do eng formidabel Saison ofzeschléissen."

No Ufanks schwierege Wochen, ouni Preparatioun mat der Ekipp, huet de 25 Joer jonke Lëtzebuerger sech séier agelieft. Seng éischte Saison an England schléisst hien als zweetbeschte Buteur vun der Ekipp mat 7 Goler a 5 Virlagen a 46 Matcher of. Den Danel Sinani ass houfreg iwwert seng Saison an huet dat grousst Zil Premier League fest virun Aen.

"Et wär definitiv den Héichpunkt vu menger Karriär. Vill Spiller dreemen dovun eng Kéier an der Premier League ze spillen, mee hunn d’Méiglechkeet ni dozou. Ech sinn nach ee Match dovu fort, mir deen Dram ze erfëllen. Als Futtballspiller wëlls du dech mat deene Beschte moossen a kucken, wou ee futtballeresch drun ass. A wou kann ee sech scho besser beweisen, wéi an der Premier League, eng vun deene beschte Ligaen op der Welt, wann net déi Stäerkste vun der Welt."

Den Ex- Diddelenger ass immens frou de Schratt op Huddersfield gemaach ze hunn. Dës Saison war den Danel Sinani vun Norwich op Huddersfield ausgeléint. De Veräin aus West Yorkshire huet awer eng Kafsoptioun. Wéi et d'nächst Joer weidergeet, steet awer nach net fest.

"Ech fille mech immens wuel zu Huddersfield. Ech hunn d'Confiance vum Trainer a vum ganze Staff. Ech si gutt integréiert, versti mech immens gutt mat de Spiller. Fir d'nächst Joer ass nach alles op. Mol kucke wéi mir lo an der Finall ofschneiden."

De Match gëtt e Sonndeg ëm 17.30 Auer am Wembley Stadion ugepaff.