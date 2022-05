De Stiermer Zlatan Ibrahimovic wäert dem AC Mailand an der schwedescher Nationalekipp no enger Knéi-Operatioun am Joer 2022 net méi zur Verfügung stoen.

Wéi den AC Maikand e Mëttwoch matgedeelt huet, fält de Routinier, deen am Oktober 41 Joer kritt, siwe bis aacht Méint aus. Den Ibrahimovic, deen e Sonndeg mat de Mailänner säi fënneften italienesche Championstitel gewonnen huet, riskéiert domadder seng längste Paus a senger Karriär. 2017 war hie wéinst enger Blessur un de Kräizbänner iwwert een halleft Joer ausgefall.