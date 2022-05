D'AS Roum ass domadder den éischte Gewënner vun der Conference League, déi dës Saison eréischt gegrënnt gouf.

An der albanescher Haaptstad Tirana ass e Mëttwoch den Owend d'Finall vun der Conference League gespillt ginn. D'AS Roum huet sech an enger enker Finall mat net ganz ville Golchancen op béide Säite mat 1:0 géint Feyenoord Rotterdam duerchgesat. Den decisive Gol huet den Zaniolo an der 32. Minutt geschoss.

D'Roma huet direkt déi éischt héichkaräteg Chance fir d'Féierung genotzt. No enger Flank vum Mancini hat sech de Feyenoord-Verteideger Trauner verschätzt an esou konnt den Zaniolo dat ronnt Lieder aus kuerzer Distanz laanscht de Golkipp setzen. Kuerz no der Paus hat den dräifachen italienesche Champion gläich zweemol Gléck, wéi de Mancini de Potto vum eegene Gol getraff huet an de Golkipp Patricio de Ball un d'Lat deviéiert huet. Béid Ekippen hu mat vill Leidenschaft gespillt a bis zum Schluss alles ginn. E weidere Gol sollt awer net méi falen.

D'Roma ass domadder den éischte Gewënner vun der Conference League. Geschicht huet e Mëttwoch den Owend och de José Mourinho geschriwwen. No der Champions League (2004, 2010), der Europa League respektiv dem Uefa Cup (2003, 2017) an elo der Conference League huet den "The Special One" säin drëtten ënnerschiddlechen europäeschen Titel als Trainer gewonnen. De Portugis ass domadder an een elitäre Krees opgestigen. Dëst Konschtstéck hu bis elo just den Giovanni Trapattoni an den Udo Lattek fäerdeg bruecht, wéi et nach d'Coupe vun de Coupegewënner gouf.