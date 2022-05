No 3 Joer ass et endlech erëm sou wäit. E Samschde gi beim gréisste Sportsevenement zu Lëtzebuerg eng 12.000 Leefer un den Depart.

Och wann et eng 4.000 Leefer manner sinn, wéi déi Jore virdrun ass et eng Mammutorganisatioun. Den Dag selwer ass een op eng 1.300 Benevoller ugewisen, fir datt dann och alles sou klappt, wei ee sech dat virstellt. A fir dëse Comeback gouf et och Changementer um Parcours. Ënnert anerem gëtt de Kierchbierg méi valoriséiert an et leeft ee laanscht d'Philharmonie, de Mudam oder de Musée "3 Eechelen". Am Tunnel nieft der Philharmonie ginn d'Leefer och ugefeiert, mat engem Concert, dee live aus dem Concertshaus an den Tunnel iwwerdroe gëtt. Mee wei bei all Editioun ass an der ganzer Stad richteg eng lass, dofir gëtt och geroden, fir mam Ëffentlechen Transport an d'Stad ze kommen.

Am RTL-Interview geet den Organisateur op déi nei Streck vum Marathon an an den Erich Francois reagéiert och op d'Virwërf vun Associatioun Finkape. Sie haten dem Marathon Rassismus virgehäit, well keng auslännesch Sportler, dorënner eben och afrikanesch Toppathleten, op Lëtzebuerg invitéiert gi wieren. Fir den Här Francois ass awer kloer, datt een se net ausgelueden huet, mee et gëtt een den Top-Athleten ebe just keng zousätzlech Primme wei déi Jore virdrun.

De Loïc Juchem war de neien Deel vun dëser Stréck schonn emol ausprobéieren.