E Mëttwoch den Owend gouf déi 2. Halleffinall vun der Coupe des Dames nogeholl.

Mamer steet an der Finall vun der Coupe des Dames am Futtball. E Mëttwoch den Owend huet ee sech an der Halleffinall mat 1:0 duerch e Gol vum Amy Thompson an der 70. Minutt géint Jonglënster behaapt.

D'Finall gëtt de 4. Juni gespillt. Hei sti sech dann de Racing a Mamer géigeniwwer.