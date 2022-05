Op Zypern ass e Mëttwoch den Owend d'Finall vun der Coupe gespillt ginn.

Achnas huet sech an der Finall vun der Coupe missen am Eelefmeterschéisse mat 4:5 Omonia Nikosia (vun der 5. Minut un an ënnerzuel) geschloe ginn. No 90 Minutten an der Verlängerung stoung et 0:0.

Den Tim Hall souz bei Achnas de ganze Match op der Bänk.