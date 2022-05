Bei der Senioren-EM am Karate zu Gaziantep an der Tierkei konnt d'Lëtzebuergerin nëmmen eng Victoire verbuchen.

Fir d'Jenny Warling war d'Karate-EM an der Tierkei schonn no zwee Kämpf eriwwer. D'Lëtzebuergerin huet an der Kategorie bis 55 Kilogramm mat 2:1 géint d'Venla Karttunen aus Finnland gewonnen. Duerno gouf et eng 1:5-Néierlag géint d'Madina Sadigova aus dem Aserbaidjan. D'Sportlerin aus dem Aserbaidjan huet duerno géint d'Nummer 1 an der Weltranglëscht verluer an domadder ass d'Jenny Warling och net an de Repêchage komm.

Fir den David Marques gouf et direkt am éischte Kampf an der Kategorie bis 84 Kilogramm eng Néierlag géint d'Nummer 7 op der Welt a fréieren U21-Weltmeeschter Michele Martina aus Italien.

Besser gelaf ass d'EM fir den Adil Khaidar. Hien ass an der Kategorie bis 75 Kilogramm dee 7. ginn.

Am Kata war d'Anne Steinmetz um Start. Si ass déi 17. ënner 29 Sportlerinne ginn.