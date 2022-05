D'Partie tëscht Jonglënster a Wolz gëtt e Samschdeg op RTL.lu an op der App am Livestream a Liveticker vu 16 Auer un iwwerdroen.

Am nationale Futtball decidéiert sech am Nomëtteg ob et en drëtten Ofsteiger aus der Nationaldivisioun gëtt, oder en drëtten Opsteiger aus der Éierepromotioun.

Zu Biissen ass um 16 Auer de Relegatiounsmatch tëscht der Jeunesse Jonglënster an dem FC Wooltz 71 ugepaff.

De Livestream ass ouni Commentaire.