Fir d'FLVB-Dammen ass et deen zweete Match an der Silver League.

E Mëttwoch den Owend ass d'Lëtzebuerger Nationalekipp am Dammevolleyball an d'Silver League gestart. Géint Slowenien gouf et eng kloer 0:3-Néierlag.

E Sonndeg am Nomëtteg sinn dann d'FLVB-Dammen an der Coque géint Estland gefuerdert.

Am Kader vum 20. Anniversaire vun der Coque gëtt den 29. Mee och Weltklass Härevolleyball gebueden. An engem Galamatch spille vun 19 Auer un Däitschland an Italien géinteneen. Hei fannt Dir de Stream.

De Programm vun de Streamen:

Sonndeg, den 29. Mee vu 16 Auer un

Lëtzebuerg géint Estland

Mëttwoch, den 1. Juni vun 19 Auer un

Lëtzebuerg géint Schweden