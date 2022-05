Am Kader vum 20. Anniversaire vun der Coque gëtt den 29. Mee Weltklass Härevolleyball gebueden.

Den 29. Mee spillen um 19 Auer am Gymnase vun der Coque Däitschland (6. Plaz bei der EM) an den aktuellen Europameeschter Italien géinteneen.

Um 16 Auer ass et schonn de Match an der Volleyball-Silver-League tëscht der Lëtzebuerger Dammennationalekipp an där aus Estland. Och dës Partie kënnt Dir am Livestream suivéieren.