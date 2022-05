Nodeems no 120 Minutte kee Gewënner feststoung, konnt sech Wolz am Eelefmeterschéisse no 2 gehalenen Eelefmetere vum Schon géint Jonglënster behaapten.

No 90 Minutte stoung et tëscht Jonglënster a Wolz 1:1. Och d'Verlängerung huet net fir eng Entscheedung gesuergt, esou dat et an d'Eelefmeterschéisse gaangen ass. Hei konnt de Schon 2 Eelefmetere paréieren a soumat bleift Wolz an der BGL Ligue.

Vun Ufank un huet Wolz de Match an d'Hand geholl an hunn och um Terrain gewisen wien de Favorit an dësem Match ass. An der 14. Minutt konnten déi Wëlzer dann och duerch de Burkic a Féierung goen wéi dësen de Ball no engem Fräistouss an de Gol gekäppt huet. Dono huet Wolz weider monter no vir gespillt mee konnten hir weider Golchancen net notzen. An der 39. Minutt ass Jonglënster mat der quasi éischter Golchance den 1:1 duerch den Dos Santos Delgado gelongen, nodeems de Schon no enger Fräistoussflank laanscht de Ball gesprongen ass an de Lënster de Ball just nach huet missen an de Gol drécken.

An den zweete 45 Minutten huet sech Jonglënster spilleresch verbessert gewisen an huet gespuert dat fir si den Opstig duerchaus méiglech ass. An der 70. Minutt haten se dann och eng grouss Chance op den 2:1 mee de Schon huet dem Rodrigues Delgado säi Schoss paréiert. Insgesamt waren et awer trotz allem déi Wëlzer déi ronderëm de Strofraum vun de Lënster gespillt hunn a sech och gutt Chancen erausspille konnten, wéi duerch de Bunga an der 50. Minutt, deen awer eleng virum Gol säi Schoss net kadréiert krut.

An der Verlängerung hate béid Ekippen mat der Middegkeet ze kämpfen, esou ass dann och kengem méi den entscheedende Gol gelongen an esou huet och an dësem Barragematch d'Eelefmeterschéissen missen de Match entscheeden. No zwee gehalenen Eelefmeter vum Schon sëtzt sech Wolz duerch a bleift an der BGL Ligue.

Am éischte Barragematch konnt sech Hueschtert (ND) um Donneschdeg zu Beggen an engem ganz spannende Match géint Mamer (EP) no Eelefmeterschéisse duerchsetzen a spillt domadder och déi nächst Saison an der BGL Ligue.