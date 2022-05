No der verluerener Finall 2018 géint Real sinn d'Reds e Samschdeg den Owend sécherlech op Revanche aus.

Mental gëllt et sech, no dem verluerene Championstitel de Weekend op en Neits ze fokusséieren. D'Madrilene ronderëm de Karim Benzema hunn dëst Joer méi wéi eng Kéier bewisen, datt si nach ëmmer zu deene groussen Ekippen zielen.

Virschau Champions-League-Finall / Reportage Sam Rickal

Am Stade de France gëtt e Samschdeg den Owend ëm 21 Auer den Nofollger vun Chelsea London gesicht. Et kënnt zur Neioplo vun der Champions-League-Finall vun 2018 tëschent Liverpool a Real Madrid. Wann een de Parcours vu béiden Ekippe bis an d'Finall kuckt, da kann ee scho soen, datt et eng Ekipp méi schwéier hat, fir an dës Finall ze kommen. Dozou den RTL-Champions-League-Commentateur Paul Philipp:

"Et kann ee scho soen, datt Real dee méi schwéiere Wee an d'Finall hat. Eng Ekipp vum Real, mat der ee virun der Saison eventuell net gerechent hat. Et huet ee gemengt, et kéim ee gewëssenen Ëmbroch mat jonke Spiller. Si hunn awer gewisen, datt déi grouss Ekippen ni stierwen."

Genau sou verschidden, war och de Programm vu béiden Ekippen de leschte Mount vum Championnat. Par Rapport zu Real, déi schonn zanter ronn engem Mount als spuenesche Champion feststoungen, an dowéinst vill rotéiere konnten, hat Liverpool dëse Mount quasi nëmme Finallen ze spillen. Entscheedend ka sinn, wéi béid Ekippen de leschte Mount verkraaft hunn.

"Eng Partie Spiller sinn ugeschloen, ënner anerem den Thiago an de Van Dijk. Hunn déi lo recuperéiert a wéi hu si recuperéiert, dat ass déi grouss Fro. Kënnt de Real nees an de Rhythmus, dee si haten. Dat ass fir mech bëssen déi grouss Inconnu, wéi déi zwou Ekippen hir Grond verschidde Programmer verschafft hunn, fir fir de wichtegste Match vun der Saison top fit ze sinn."

Bei de Madrilenen ass de Mann vun der Stonn de Karim Benzema. Eleng 10 Goler huet de Fransous an der KO-Phas vun der Champions League geschoss. 5 Stéck an der Gruppephas. Villes hänkt dovun of, wéi gutt Van Dijk a Co hien an de Grëff kréien. Allerdéngs kéint et och zu engem anere Schlësselduell kommen.

"E weidere Schlëssel vum Match kéint de Vinicius géint den Alexander-Arnold sinn. Den Alexander-Arnold, dee jo ëmmer nëmmen no vir ausgeriicht ass. Wéi bréngt Liverpool et fäerdeg fir de Réck vum Alexander-Arnold zouzemaachen. Dat si sou Saachen, wa mir driwwer schwätzen, da schwätzen d’Traineren och driwwer, well déi wëssen dodran besser Bescheed wéi mir."

Vun 20.45 Auer u kënnt Dir wéi gewinnt bei eis um RTL ZWEE an op RTL.lu live mat dobäi sinn.