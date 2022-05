D'Mara Krombach, d'Gwen Nothum an den David Lang hunn et gepackt: Si stinn an der Finall vun der Supersprint-EM zu Olsztyn a Polen.

Fir sech fir d'Finall ze qualifizéieren, hunn d'Triathleten an d'Triathletinne missten ënnert déi néng éischt vun der Serie kommen oder ee vun den dräi beschte Chronoe vun den net direkt Qualifizéierten aus den dräi Serië realiséieren. D'Mara Krombach gouf 8. a senger Serie, den David Lang 6. an d'Gwen Nothum huet sech iwwert de Chrono fir d'Finall qualifizéiert. Allen dräi sinn nach Cadets respektiv Cadettes a si bei de Junioren respektiv de Juniorinnen deemno an enger Kategorie méi héich ugetrueden. Si hu sech domadder och fir d'Junior-WM qualifizéiert. Den Aurélien Carré huet sech fir d'B-Finall qualifizéiert. © Bernard Thill / RTL © Bernard Thill / RTL © Bernard Thill / RTL © Bernard Thill / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question. Links Artikel: 6 Lëtzebuerger bei der EM am Supersprint um Depart