Real Madrid klappt Liverpool an der Finall zu Paräis mat 1:0 a gewënnt fir déi 14. Kéier d'Champions League.

An enger Finall an där Liverpool eigentlech déi dominant a besser Ekipp mat méi Golchancë war, huet Real Madrid net vill Golchancë gebraucht, fir eng dovunner an der 59. Minutt duerch de Vinicius ze notzen an domadder de Match fir sech ze entscheeden. Groussen Undeel un der Victoire hat den Thibaut Courtois, deen direkt mat e puer Weltklass-Paraden dofir gesuergt huet, datt d'Spuenier kee geschoss kruten.

Et ass de 14. Titel fir Real Madrid an der Champions League an hirer Veräinsgeschicht. Eleng 8 Spiller am aktuelle Kader wannen d'Champions League scho fir déi 5. Kéier.

A familiar sight. Madrid kings of Europe! 👑#UCLfinal pic.twitter.com/GOK8us5u09 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022

Resumé vum Match

An der éischter Hallschent war Liverpool déi besser Ekipp a Real Madrid stoung immens déif, sou dass sech de Match haaptsächlech an der Hallschent vun de Madrilenen ofgespillt huet. No vir ass vun de Spuenier net vill komm.

An den éischte 25 Minutten haten d'Englänner direkt e puer Golchancen an och e puer richteg gudder. Déi éischt gouf et an der 16. Minutt: No Virlag vum Alexander-Arnold huet de Salah direkt ofgezunn, mee de Courtois huet séier reagéiert an den 0:1 verhënnert. Déi bescht Chance gouf et awer an der 21. Minutt, wéi de Courtois e Schoss vum Mané ganz staark widder de Potto deviéiert huet.

Kuerz virun der Paus stoung et dann awer bal 1:0 fir de Real, wéi de Benzema de Ball an de Gol geschoss huet, mee no laanger Kontroll vum VAR gouf de Gol opgrond vun enger Abseitspositioun oferkannt.

Och no der Paus huet Liverpool d'Spill gemaach an hat méi Offensivdrang. An der 59. Minutt hunn déi Kinneklech dann awer äiskal zougeschloen. De Valverde wollt eigentlech op de Gol schéissen, mee dëse Schoss ass zu enger Virlag fir de Vinicius ginn, deen de Ball just nach huet missen an den eidele Gol drécken.

An de Minutten dono huet Liverpool weider monter no vir gespillt, mee de Courtois war net bezwéngen. Ëmmer nees huet de Belsch staark Parade gewisen. Esou dann och an der 82. Minutt wéi de Salah no engem laange Ball op de Gol schéisse konnt an de Courtois en exzellente Reflex gewisen huet. Um Enn ass et beim 1:0 fir de Real bliwwen.