Op der Marathon-Distanz ka sech bei den Dammen d'Mercy Tuitoek duerchsetzen a beim Semi-Marathon gëtt et eng Victoire vum Jenny Gloden.

De Marathon gouf gewonnen vum Kenianer Ezekiel Kiprop Koech an enger Zäit vun 2:15:46 Stonnen an hat domadder eng Avance vu 15:57 Minutten op säi Landsmann Gedion Kipchirchir Murrei. Drëtten gëtt de Marokkaner Alaa Hrioued an hat e Retard vun 19:30 Minutten.

© Jana Peters

Beschte Lëtzebuerger gëtt de Bertil Muller an enger Zäit vun 2:43:40 Stonnen.

Bei den Damme sëtzt sech d'Kenianerin Mercy Jeptoo Tuitoek an enger Zäit vun 2:43:31 Stonnen duerch. Mat engem Retard vun 1:38 Minutten koum mam Shauline Chepkirui Koech eng weider Kenianerin als 2. op d'Arrivée. De Podium gëtt komplettéiert vum Kerry Price an enger Zäit vun 2:58:29 Stonnen.

Bescht Lëtzebuergerin gëtt d'Shefi Xhaferaj als 4. an enger Zäit vun 3:07:11 Stonnen.

© Jana Peters

Beim Semi-Marathon huet de Spuenier Eric Domingo Rolden an enger Zäit vun 1:12:14 Stonne gewonnen. Hien hat eng Avance vun 3 Sekonnen op de Fransous Kamel Daouadji. De Belsch Justin Mahieu hat als Drëtten e Réckstand vu 14 Sekonnen.

Beschte Lëtzebuerger war de Luc Scheller als 5.. Fir hien ass de Chrono no 1:14:11 stoe bliwwen.

Bei den Damme gouf et eng Victoire fir d’Lëtzebuergerin Jenny Gloden, dat an enger Zäit vun 1:20:26. D’Anny Wolter ass déi Zweet gi mat engem Retard vun 2 Minutten an 12 Sekonnen. Um Podium stoung nach d’Charlotte Sujardin aus der Belsch (1:29:14).

Insgesamt gounge bei der 15. Editioun ronn 12.000 Leefer aus 43 Länner um Depart. Anescht wéi an den anere Joeren waren dëst Joer, opgrond vun oppene Froen zu de Covid-Mesuren, keng international Top-Athleten um Depart.