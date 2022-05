An der klenger Finall huet sech d'Lëtzebuergerin missen der Franséisin Niswa Ahmed geschloe ginn.

Op der Karate-EM zu Gaziantep an der Tierkei huet d’Laura Hoffmann d’Bronzemedail an der Kategorie bis 50 Kilogramm knapp verpasst. D’Lëtzebuergerin huet sech an der klenger Finall misse mat 0:5 géint d’Franséisin Niswa Ahmed geschloe ginn a gëtt um Enn 5.