Bei der Finall vun de Junioren huet d'Mara Krombach zu Olsztyn a Polen am Supersprint eng exzellent Course realiséiert a koum als 7. op d'Arrivée, allerdéngs gouf déi 16 Joer jonk Lëtzebuergerin nodréiglech disqualifizéiert well et säin Neopren net richteg an de Kuerf geluecht huet an net an der Penaltybox stoe bliwwen ass. D'Gwen Nothum koum op déi 22. an den David Lang op déi 28. Plaz. Fir allebéid war mat der Qualifikatioun fir d'Finall d'Haaptzil schonn erreecht.