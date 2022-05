An Dänemark sinn de Sead Korac an Diogo Pimentel mat Esbjerg a Jammerbugt openee getraff, trenne sech 2:2 a falen allen zwee an déi 3. Divisioun.

An der 2. Divisioun an Dänemark ass Esbjerg mam Sead Korac am leschte Match vun der Saison op Jammerbugt mam Diogo Pimentel getraff. Déi 2 Ekippe stounge scho virdrun als Ofsteiger an déi 3. Divisioun fest. Um Enn trenne sech déi zwou Ekippen mat engem 2:2. Bei Esbjerg stoung de Sead Korac de ganze Match iwwer um Terrain a krut an der 58. Minutt eng giel Kaart. Bei Jammerbugt gouf den Diogo Pimentel an der 72. Minutt ausgewiesselt. De Farid Ikene, Omar Natami, Yan Bouché a Leonel Gomes stounge bei Jammerbugt net am Kader.