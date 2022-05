Dortmund geet op Besuch bei 1860 München. De Leandro Barreiro mat Mainz trëfft op Aue, wou jo mam Tim Kips an Dirk Carlson 2 Lëtzebuerger am Kader stinn.

Den Titelverdeedeger RB Leibzig kritt et an der 1. Ronn mam Regionalligist Teutonia Ottensen ze dinn, de Finalist SC Freiburg mat Opsteiger an d'2. Bundesliga, dem 1. FC Kaiserslautern.

Déi 1. Ronn gëtt den 30. Juli 2022 gespillt.

Iwwerbléck vun alle Matcher (1. Ronn)